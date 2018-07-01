Школьную форму проверят на качество

фото minpromtorg.gov.ru фото minpromtorg.gov.ru

В 27 регионах России эксперты анонимно закупят школьную форму и исследуют ее в специализированных лабораториях по трем направлениям: показателям безопасности, качества и повышенным потребительским свойствам, сообщает Роскачество.

В рамках исследования будет проверено 62 бренда брюк для мальчиков (один из самых распространенных элементов школьной формы), произведенных в России, а также Белоруссии, Китае и Италии. Исследование позволит провести анализ качества поступающих тканей, из которых шьется готовая продукция, а также оценить качества обработки этих материалов.

Как сообщил руководитель Роскачества Максим Протасов, одна из важнейших проблем легпрома – качество поступающих материалов, и лабораторные испытания позволяют проследить устойчивую связь между составом изделия и его соответствию базовым требованиям по безопасности.

Результаты исследования будут представлены на портале Роскачества в августе.

Специалисты ведомства дают советы по выбору школьной формы. Для климатических условий средней полосы оптимальным считается состав с содержанием шерсти 40–60 % плюс синтетические волокна. Оптимальное соотношение – 70% натуральных и 30% синтетических материалов. При выборе брюк обращать внимание не только на состав ткани верха, но и подкладки – лучше, если она будет сделана из вискозы или хлопка с добавлением синтетических волокон.

Роскачество советует внимательно относиться ко всем деталям брюк: начиная от молний, заканчивая формой пуговиц – фурнитура не должна быть травмоопасной.