Около трех лет тюменка жила с инородным телом в носу

Эндоскопическая операция/фото МСЧ Нефтяник Эндоскопическая операция/фото МСЧ Нефтяник

Около трех лет твердый овальный предмет 5х10 мм пробыл в пазухе носа молодой жительницы Тюмени, сообщает пресс-служба "МСЧ "Нефтяник".

Последние 1,5 года девушка страдала от постоянной заложенности носа, синуситов, головных болей, проходила регулярное амбулаторное лечение, принимала антибиотики и сосудосуживающие препараты пока не обратилась в ЛОР-отделение медико-санитарной части "Нефтяник".

Опытные специалисты клиники провели обследование и обнаружили инородный предмет в гайморовой пазухе. Пациентке было предложено хирургическое лечение и уже через неделю выполнена малотравматичная операция, благодаря которой, она смогла забыть о своей проблеме.

"Уникальность данной операции в том, что она была выполнена по эндоскопической методике. Если раньше, например, таким пациентам выполнялся разрез под щекой со стороны полости рта и кровопотеря составляла от 0,5 до 1 литра, а сама операция длилась около часа и имела достаточно длительный и тяжелый послеоперационный период, то сейчас мы ограничились 15-минутным вмешательством с минимальной кровопотерей 50 мл и завтра этот пациент уже будет выписан", – рассказал хирург, заведующий отделением оториноларингологии стационара МСЧ "Нефтяник" Алексей Володеев.

Подобные операции выполняются в медико-санитарной части "Нефтяник" в течение трех лет. В арсенале хирургов новейшее эндоскопическое оборудование, навигационная система и анестезиологическое оборудование последнего поколения.

Как отмечает главный врач МСЧ "Нефтяник" Иван Попов: "Мы ставим перед собой задачи на 15 лет вперед для того, чтобы начать сегодня развивать те технологии, которые будут актуальны в будущем. Это в особенности малоинвазивные эндоскопические и лапароскопические технологии, роботизированная хирургия. На сегодня 90 процентов всех операций в нашем стационаре проходят малоинвазивным путем".