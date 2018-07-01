Участники шоу "Голос. Дети" и "Ты – супер!" выступят на главной сцене города

Фото: группа "Парад талантов" ВКонтакте Фото: группа "Парад талантов" ВКонтакте

Лучшие детские творческие коллективы Тюменской области выступят на сцене фестиваля "Парад талантов" в День города 28 июля. Мероприятие традиционно пройдет на главной молодежной сцене праздника – у здания цирка на Цветном бульваре.

По словам генерального директора студии современного вокала "Максимум" Ирины Бархатовой, в этом году на фестиваль приедут творческие коллективы из Ялуторовска, Тобольска и районов юга области.

"Уровень ребят настолько вырос, что в этом году выступят участники шоу "Голос. Дети", "Круче всех", "Ты – супер!". То есть те ребята, которые представляли Тюмень на региональных и федеральных каналах. В этом году впервые выступят детские вокально-инструментальные ансамбли. Поэтому если вы хотите увидеть юную барабанщицу, которая играет барабанное соло, это к нам. Фестиваль будет интересен и детям, и взрослым", - подчеркнула Ирина Бархатова.

Она добавила, что прием заявок на "Парад талантов" уже завершен. Шанс выступить на главной концертной площадке города будет у воспитанников как муниципальных учреждений, школ искусств и дворцов творчества, так и коммерческих развивающих центров.

"Ребята наших творческих коллективов готовятся весь год, они выступают в залах разного масштаба, в школах, во дворцах культуры, и "Парад талантов" - это возможность показать свое творчество всему городу", - добавила Ирина Бархатова.

В рамках вечерней программы "Парад талантов" выступят известные тюменские вокальные группы "Космос", "Арабелла", которые будут работать на разогреве у Дианы Гурцкой и Хора Турецкого.

Любовь Голышева