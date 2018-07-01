По факту гибели крановщицы в Серове следователи проводят проверку

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Следователи в Серове возбудили уголовное дело по факту гибели женщины - крановщицы на производстве, сообщает СУ СК РФ по Свердловской области.

Установлено, что вечером 8 июля на одном из промышленных предприятий Серова произошел инцидент, в результате которого была смертельно травмирована женщина, 1970 г. р., работавшая машинистом крана металлургического производства. По данному факту Серовским межрайонным следственным отделом СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека".

По версии следствия, инцидент произошел в результате нарушения ответственными лицами предприятия обязанностей по соблюдению требований охраны труда при эксплуатации промышленного оборудования.

Следователи продолжают выполнять комплекс мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств случившегося и установление конкретного лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого. Истребована и анализируется документация, касающаяся обеспечения требований безопасности на производстве. Для определения точной причины смерти женщины проводится судебно-медицинская экспертиза.

Расследование уголовного дела продолжается.