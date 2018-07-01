Команда из Заводоуковска представила округ на областном фестивале ГТО

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Шестое общекомандное место заняла команда Заводоуковского округа в областном летнем фестивале Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), который прошел в Тюмени.

Как сообщает пресс-служба районной администрации, заводоуковцы продемонстрировали хорошую подготовку. В личном зачете отличились работник центра физкультурно-оздоровительной работы по месту жительства "Ритм" Александр Буцик, занявший первое место в личном первенстве среди мужчин в возрастной категории 60–69 лет, и учитель физической культуры Заводоуковской школы № 4 Ануарбек Ильгильдинов, показавший третий результат в личном первенстве среди мужчин в возрастной категории 30–39 лет.

Спортивная программа фестиваля включала: бег на короткие и длинные дистанции, смешанное передвижение, челночный бег, подтягивание из виса на высокой перекладине, сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу, наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье, прыжок в длину с места, поднимание туловища из положения лежа на спине, плавание 50 и 25 метров, стрельбу из пневматической винтовки.

Всего на фестивале соревновались 25 команд.