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Александр Моор: прокуратуры вносят большой вклад в защиту законных интересов граждан и государства

Губернатор, 14:05 19 июля 2018

Врио губернатора Тюменской области Александр Моор. Фото admtyumen.ru/

Органы прокуратуры вносят большой вклад в защиту законных интересов граждан и государства. Поэтому важно, чтобы рабочие места были комфортными и удобными.

Об этом заявил временно исполняющий обязанности губернатора Тюменской области Александр Моор на торжественной церемонии открытия отреставрированного исторического здания на ул. Даудельной, 1, где будет располагаться прокуратура Тюмени.

В церемонии приняли участие заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Юрий Пономарёв, помощник заместителя Генерального прокурора Российской Федерации Александр Хильчевский, работники областной прокуратуры и Тюмени, ветераны.

Прокурор области Владимир Владимиров поблагодарил правительство региона за предоставление здания прокуратуре на праве безвозмездного пользования. В современном, хорошо оснащенном здании сделано все, чтобы люди, приходящие за помощью, чувствовали себя комфортно и попадали в атмосферу уважительного отношения к закону, а сотрудники прокуратуры Тюмени работали оперативно и результативно, сказал прокурор области.

Надо отметить, что прокуратура города много делает для укрепления законности на поднадзорной территории. Только за первое полугодие 2018 года ею выявлено 1 тыс. 573 нарушения закона в различных сферах. Для их устранения внесено 228 протестов, 123 представления, в суды направлено 160 исков, объявлено 47 предостережений. По актам прокурорского реагирования к дисциплинарной ответственности привлечены 332 лица, к административной – 156. На личном приеме принято 415 заявителей.

Заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Юрий Пономарёв искренне поздравил работников прокуратуры с новосельем, выразив убежденность в том, что значительное улучшение условий работы позитивно скажется на результативности надзорной деятельности. Он пожелал тюменским коллегам больших успехов в дальнейших работе по укреплению законности.

Врио губернатора Александр Моор отметил, что сегодня прокуроры выстроили эффективное взаимодействие с органами власти разных уровней. Объединяя усилия, удается наводить порядок, эффективно решать самые непростые задачи. "Благодаря такой совместной работе мы достигаем положительного результата в решении социально-экономических задач на благо наших земляков и Тюменской области", - сказал Александр Моор.

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Напомним, что с 2012 года городская прокуратура располагалась на ул. Ялуторовской, 42а, где находились еще четыре прокуратуры – Калининского и Центрального округов Тюмени, Тюменская межрайонная природоохранная прокуратура и Тюменская прокуратура по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Тюменской области. Сотрудники работали в стесненных условиях. Высвобождающие после переезда прокуратуры города более 600 кв.м будут перераспределены между указанными четырьмя прокуратуры. Таким образом будут улучшены условия труда и работников этих прокуратур.

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# Александр Моор , Александр Хильчевский , Владимир Владимиров , прокуратура , Юрий Пономарев

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