Алексей Чертушкин: вневедомственная охрана вносит вклад в борьбу с преступностью

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Более 14 тыс. квартир и других объектов собственности граждан охраняют подразделения вневедомственной охраны Тюменской области. Об этом на пресс-конференции в совместном пресс-центре агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия" сообщил заместитель начальника управления вневедомственной охраны Росгвардии по Тюменской области Алексей Чертушкин.

"Около пяти тысяч раз за шесть месяцев 2018 года наши сотрудники выезжали на срабатывание технических средств охраны, - рассказал Чертушкин. - Они пресекли 1 тысячу 165 различных правонарушений в отношении охраняемого имущества".

По его словам, вневедомственная охрана пополнила перечень своих услуг, внедрив „мобильного телохранителя“. Схема его работы проста: на кнопочном мобильном телефоне клиента задается функция быстрого вызова вневедомственной охраны. В случае ЧП человек нажимает на любую кнопку. На пульт дежурного вневедомственной охраны поступает сигнал тревоги, и группа задержания выезжает по указанному в договоре адресу.

"Все наряды групп задержания работают по маршрутам патрулирования, - отметил Алексей Чертушкин. - Маршруты формируются в зависимости от количества охраняемых объектов и составляют в областном центре от 6 до 8 километров и до 10 километров в сельской местности". Таким образом, среднее время прибытия группы на срабатывание сигнализации - четыре-шесть минут.

"С учетом дорожной ситуации это время может увеличиться, но не критично, к тому же, наши спецмашины оборудованы звуковыми и световыми приборами, дающими преимущество на дороге при отработке сигнала тревоги", - добавил он.

Напомним, что подразделение вневедомственной охраны создано в 1952 году. За всю историю существования тюменское подразделение вневедомственной охраны прошло путь от артели "Охранник" до областного управления, которому государство доверяет защиту зданий законодательной и исполнительной власти, комплекса административных помещений и объектов культурного наследия.

Николай Ступников