  • 19 июля 201819.07.2018четверг
  • USD62,9006
    EUR73,1345
  • В Тюмени 19..21 С 2 м/с ветер северо-восточный

Волонтеры провели прополку елей и сосен в национальном парке Южного Урала

Общество, 16:49 19 июля 2018

фото национальный парк "Таганай"

Волонтеры - представители "Златмаша" пропололи почти половину гектара посадок ели сибирской и сосны обыкновенной в национальном парке "Таганай", сообщает пресс-служба парка.

Восемь сотрудниц завода в течение четырех часов боролись с сорняками. "Нам было непросто, потому что попадались высокие сорняки, их приходилось выдергивать руками, - рассказала председатель комиссии профкома АО "Златмаш" Ольга Ватолина. – Мы не в первый раз участвуем в волонтерских акциях "Таганая". И каждый раз чувствуем ответственность за природу национального парка, за его бренд, ведь люди сюда едут со всей России и даже из-за границы".

Посадки в Таганайском лесничестве появились три года назад. Уход молодым елям и соснам будет нужен в течение еще нескольких лет, пока деревья не достигнут метровой высоты. Поэтому работы для добровольных помощников национального парка хватит.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# волонтеры , ель , национальный парк , прополка , Южный Урал

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:52 19.07.2018Попавшего в беду восточного широкорота спасли в Приморье
18:05 19.07.2018В Тюмени объявлен конкурс на лучший школьный лагерь
17:54 19.07.201820 июля - события дня
17:43 19.07.2018Проект тюменского медика научит оказывать первую помощь детям