Волонтеры провели прополку елей и сосен в национальном парке Южного Урала

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Волонтеры - представители "Златмаша" пропололи почти половину гектара посадок ели сибирской и сосны обыкновенной в национальном парке "Таганай", сообщает пресс-служба парка.

Восемь сотрудниц завода в течение четырех часов боролись с сорняками. "Нам было непросто, потому что попадались высокие сорняки, их приходилось выдергивать руками, - рассказала председатель комиссии профкома АО "Златмаш" Ольга Ватолина. – Мы не в первый раз участвуем в волонтерских акциях "Таганая". И каждый раз чувствуем ответственность за природу национального парка, за его бренд, ведь люди сюда едут со всей России и даже из-за границы".

Посадки в Таганайском лесничестве появились три года назад. Уход молодым елям и соснам будет нужен в течение еще нескольких лет, пока деревья не достигнут метровой высоты. Поэтому работы для добровольных помощников национального парка хватит.