Серебряный бизнес: МСП Банк поддержит предпринимателей старше 45 лет кредитами

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МСП Банк разработал новый кредитный продукт "Серебряный бизнес", предназначенный для предпринимателей в возрасте от 45 до 65 лет, начинающих собственный бизнес. Финансирование по фиксированной ставке 9,9% годовых в объеме от 1 до 10 млн рублей предоставляется на срок до 7 лет.

Финансовая поддержка направлена на развитие нового бизнеса, поэтому одним из ключевых условий кредита является период с момента регистрации субъекта МСП – он должен составлять не более 12 месяцев. Другой важный момент – наличие у предпринимателя сертификата о прохождении специальных обучающих программ по предпринимательству по стандартам Корпорации МСП.

Кредит "Серебряный бизнес" в МСП Банке смогут получить как индивидуальные предприниматели, так и юридические лица, при условии, что их руководителем является гражданин России в возрасте от 45 лет до 65 лет, и ему принадлежит 50% и более долей в уставном капитале компании.

В числе документов для оформления заявки на получение льготного кредита МСП Банк принимает в работу бизнес-планы, сформированные с помощью Портала Бизнес-навигатора МСП. В рамках "Серебряного бизнеса" кредит выдается под любые цели, прописанные в бизнес-планах, доступных для пользователей портала.

Председатель правления МСП Банка Дмитрий Голованов отмечает, что создание кредитного продукта для предпринимателей старше 45 лет давно было необходимо. "Зачастую многие, поработав на кого-то, к этому возрасту набирают достаточную базу знаний и опыт для открытия собственного дела, принимают осознанное решение прийти в бизнес. Поэтому для таких предпринимателей мы разработали кредит для поддержки бизнеса с нуля по комфортной ставке в 9,9% годовых. Это первый банковский продукт на российском рынке для данной категории заемщиков, он войдет в постоянную линейку кредитных продуктов МСП Банка и, несомненно, расширит возможности доступа к льготному кредитованию для предпринимателей в нашей стране", - сказал он.