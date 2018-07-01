Всероссийская ярмарка одежды пройдет в Москве

фото minpromtorg.gov.ru фото minpromtorg.gov.ru

Двухнедельная V Всероссийская ярмарка одежды, обуви и текстиля пройдет в Москве на Площади Революции с 20 июля по 5 августа, сообщает Минпромторг России.

Российские предприятия и дизайнеры из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Рязани, Костромы, Республики Коми, Краснодарского края, Нижегородской, Ивановской, Волгоградской, Воронежской областей, Ставрополья и других регионов страны представят одежду, текстиль, изделия из хлопка, льна и шерсти, кожгалантерею и аксессуары ручной работы, а также собственные дизайнерские коллекции.

Жители и гости столицы смогут не только приобрести оригинальные товары, но и принять участие в мастер-классах, создать собственные уникальные изделия.

В рамках торжественного открытия ярмарки, которое пройдет 21 июля с участием представителей федеральных и столичных властей, гостей ждет подиумный показ "Путешествие по России", на котором будут продемонстрированы модели российских дизайнеров, в том числе представленных на самой ярмарке. В числе участников - коллекции из Оренбургской, Липецкой, Свердловской областей, Краснодарского и Ставропольского краев, Москвы и Санкт-Петербурга.

Также посетители ярмарки смогут ознакомиться с исторической экспозицией швейного оборудования на интерактивной площадке ярмарки.