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Всероссийская ярмарка одежды пройдет в Москве

Общество, 17:21 19 июля 2018

фото minpromtorg.gov.ru

Двухнедельная V Всероссийская ярмарка одежды, обуви и текстиля пройдет в Москве на Площади Революции с 20 июля по 5 августа, сообщает Минпромторг России.

Российские предприятия и дизайнеры из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Рязани, Костромы, Республики Коми, Краснодарского края, Нижегородской, Ивановской, Волгоградской, Воронежской областей, Ставрополья и других регионов страны представят одежду, текстиль, изделия из хлопка, льна и шерсти, кожгалантерею и аксессуары ручной работы, а также собственные дизайнерские коллекции.

Жители и гости столицы смогут не только приобрести оригинальные товары, но и принять участие в мастер-классах, создать собственные уникальные изделия.

В рамках торжественного открытия ярмарки, которое пройдет 21 июля с участием представителей федеральных и столичных властей, гостей ждет подиумный показ "Путешествие по России", на котором будут продемонстрированы модели российских дизайнеров, в том числе представленных на самой ярмарке. В числе участников - коллекции из Оренбургской, Липецкой, Свердловской областей, Краснодарского и Ставропольского краев, Москвы и Санкт-Петербурга.

Также посетители ярмарки смогут ознакомиться с исторической экспозицией швейного оборудования на интерактивной площадке ярмарки.

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# выставка , дизайнеры , Москва , одежда

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