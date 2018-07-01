Александр Моор: новый детский сад в Тюмени построен по желанию горожан

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Около трехсот юных тюменцев уже записаны в новый детский сад, строительство которого завершается в мкр "Тюменский-2" областного центра. Об этом сообщил журналистам временно исполняющий обязанности губернатора Тюменской области Александр Моор.

Новый трехэтажный детсад общей площадью более 10 тыс. кв. метров построен по проекту повторного применения. Раньше подобные проекты называли типовыми. Строительство детского дошкольного учреждения началось в августе 2017 года и, в соответствии с контрактом, должно было завершиться в середине декабря 2018 года. Однако строители обязуются сдать важный социальный объект в эксплуатацию уже в августе текущего года, рассказал врио главы региона.

Детское учреждение построено с учетом требований доступности для маломобильных групп населения и людей с ограниченными возможностями здоровья. Для занятий физкультурой предусмотрена площадка со спортивным оборудованием и специальным покрытием. В новом детском саду будет создано 111 рабочих мест.

"Новый большой детсад - очень долгожданный социальный объект. Жители микрорайона несколько лет обращались с просьбами о его строительстве. Использование проекта повторного применения значительно ускорило дело. Кроме того, еще до полного завершения строительных работ мы начали приобретение необходимого оборудования. Поэтому я надеюсь, что в сентябре дети и родители отпразднуют новоселье", - сказал Александр Моор.

Врио главы региона выразил надежду на то, что новый детсад, рассчитанный, в том числе и на детей ясельного возраста, поможет полностью удовлетворить потребности жителей микрорайона "Тюменский-2" и прилегающих жилых массивов в местах в детских дошкольных учреждениях. Кроме того, в соседнем жилом районе, расположенном за кольцевой автодорогой, осенью 2018 года будет открыт еще один детский сад, сообщил он.

"Все, что делает власть, должно иметь конечной целью повышение качества жизни людей. Мы должны оперативно реагировать на текущую ситуацию и расставлять приоритеты в зависимости от нее. Главный индикатор здесь один - потребности жителей территории", - убежден Александр Моор.

Евгений Бабенко