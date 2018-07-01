Сушильно-сортировальные комплексы позволят аграриям получить более качественное зерно

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115 сушильно-сортировальных комплексов для обработки урожая зерновых построено и модернизировано в регионе в период с 2014 по 2018 годы. Об этом рассказал в интервью обозревателю "Тюменской линии" заместитель губернатора Тюменской области, директор областного департамента агропромышленного комплекса Владимир Чейметов.

"Большинство тюменских сельхозпроизводителей, специализирующихся на зерновых культурах, уже имеют собственные сушильно-сортировальные комплексы. Это позволяет в период уборочной страды не зависеть от капризов погоды. Рачительные хозяева стараются обеспечить сохранность и высокое качество собранного зерна", - отметил директор департамента АПК.

Наличие сушильно-сортировальных комплексов позволяет хозяйствам повысить темпы уборки урожая зерновых, невзирая на погоду, отметил Владимир Чейметов.

"Раньше, если осень выдалась дождливой, из-за отсутствия возможностей для сушки и сортировки зерна уборочная страда затягивалась - ведь влажную пшеницу в поле или на открытой площадке не бросишь. Теперь в Тюменской области эта проблема решена. Понятно, что не каждое небольшое хозяйство имеет собственный сушильно-сортировальный комплекс. Выручает кооперация", - рассказал он.

По словам директора департамента АПК, в целом имеющиеся в регионе сушильно-сортировальные комплексы способны переработать и сохранить более 2 млн тонн зерновых.

"Обеспеченность сельхозпроизводителей сушильно-сортировальными мощностями для обработки зерновых в Тюменской области значительно выше, чем во многих других регионах страны. Это позволяет нам обеспечить высокую сохранность и качество урожаев", - подчеркнул Владимир Чейметов.

Евгений Бабенко