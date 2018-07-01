Три человека пострадали в ДТП на улице Щербакова в Тюмени

фото ИА "Тюменская линия" фото ИА "Тюменская линия"

Три человека пострадали в результате столкновения трех автомобилей: Daewoo Nexia, Lada Granta и Hyundai на ул. Щербакова в Тюмени.

Как сообщает региональный департамент здравоохранения, вызов в скорую помощь поступил в 7 часов 2 минуты. Бригада фельдшеров прибыла на место аварии через 9 минут.

"Троих пострадавших доставили в ОКБ № 2. У двоих пациентов диагностированы ушибы мягких тканей головы, после оказания медицинской помощи они направлены на амбулаторное наблюдение по месту жительства", - рассказала пресс-секретарь департамента здравоохранения Александра Малыгина.

По ее словам, третий пострадавший госпитализирован в профильное отделение с множественными переломами. Ему оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Анжела Лебедева