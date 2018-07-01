Жительница Ямала стала миллионным пассажиром аэропорта Рощино

фото ИА "Тюменская линия" фото ИА "Тюменская линия"

Жительница Нового Уренгоя Нина Будник стала миллионным пассажиром аэропорта Рощино 20 июля.

Она вылетала в 14 часов 55 минут на самолете компании ЮТэйр. Женщина стала обладательницей сертификата на бесплатный авиаперелет в любом направлении. "Я прожила на Тюменском Севере уже 36 лет и прилетела в столицу области на плановое лечение по программе "Сотрудничество", - поделилась Нина Будник.

Торжественное мероприятие, посвященное миллионному пассажиру с начала 2018 года, началось в 13 часов 30 минут. Пассажиропоток преодолел значимый рубеж на 10 дней раньше, чем в 2017 году.

Юбилейного пассажира поздравили президент авиакомпании "ЮТэйр – пассажирские авиалинии" Павел Пермяков и генеральный директор АО "Аэропорт Рощино" Игорь Лужбин.

"Благодаря динамичному росту пассажирских перевозок, каждый год мы встречаем миллионного пассажира все раньше, это связано с открытием новых направлений и увеличением частоты полетов, в этом году планируем преодолеть рубеж два миллиона пассажиров в год", - поделился генеральный директор аэропорта Рощино Игорь Лужбин.