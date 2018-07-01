Семейный шахматный турнир прошел в тюменском детском саду

Фото пресс-службы ТРО партии «Единая Россия» Фото пресс-службы ТРО партии «Единая Россия»

Семейным турниром отпраздновали Международный день в тюменском детском саду № 50 дату. За шахматными столами сражались не только малыши, но и их мамы, папы, старшие братья и сестры.

Как сообщает пресс-служба ТРО партии "Единая Россия", гостям было показано театрализованное представление, а после работали спортивные и творческие площадки, где можно было проявить силу и ловкость, научиться чему-то новому на мастер-классах.

Директор дошкольного учреждения Екатерина Вешкурцева сообщила, что подобное мероприятие устраивается в саду впервые, а вот в шахматы воспитанники играют уже больше года.

"Началось все с шашек, с ними у нас дети познакомились несколько лет назад и занимали первые места по городу. Затем мы добавили занятия по шахматам для детсадовцев от пяти лет и старше. Впервые в этом году наши воспитанники завоевали первое место в тюменских состязаниях "Белая ладья". Считаю, что такого результата позволила добиться наша системная работа. Мы выявили педагогов, которые могут обучить воспитанников. Мы выявили родителей, которые умеют играть, скажу честно, таких оказалось немного, - поделилась Екатерина Вешкурцева. - Наша задача – сформировать интерес у детей, и если малыш полюбит шахматы, то и родитель не останется равнодушным, это будет определенной мотивацией к тому, чтобы вся семья научилась играть".

Воспитатель Надежда Куликова подошла к своей новой роли – учителя шахмат – с энтузиазмом. Она с детства любит эту игру и с удовольствием делится знаниями с малышами.

"Год назад мы решили предложить ребятам попробовать свои силы в шахматах. Ребята схватывали на лету, им было интересно все - и история появления шахмат, и тактика игры. Более того, начали играть мамы и папы, которые раньше этого не умели. Для каждого я подготовила обучающие программы и тренажеры, и теперь у нас играют целые семьи", - сообщила Надежда Куликова.

По итогам состязаний Екатерина Вешкурцева назвала победителя – им стала семья Ухаловых.

Глава семьи Дмитрий рассказал, что начал учить своего сына Игоря играть еще два года назад. Сейчас мальчику пять лет, и он способен одержать верх и над папой, и над старшим братом.

"Начали знакомство с шахматами с изучения фигур, в четыре года Игорь уже играл, причем начал обдумывать свои ходы, действовать осмысленно. Одно время мы дома устраивали соревнования каждый день по круговой системе, и, конечно, победителю полагался сладкий приз. Сейчас играем пореже, но шахматы остаются нашим любимым увлечением", - заверил Дмитрий Ухалов.

Напомним, что в преддверии праздника в детский сад № 50 приезжал председатель Тюменской областной шахматной федерации Геннадий Шантуров. Он предложил саду стать участником проекта партии "Единая Россия" "Шахматы в школы и детские сады". От имени координатора партпроекта "Шахматы в школы и детские сады" в УФО, депутата Госдумы Анатолия Карпова Геннадий Шантуров передал воспитанникам подарки – столы для игры в шахматы.

Руководитель общественного совета проекта в Тюменской области, секретарь регионального отделения партии Андрей Артюхов напомнил, что в 2017 году на приобретение шахматного инвентаря в образовательные учреждения региона фракция "Единая Россия" Тюменской областной думы выделила 1,3 млн рублей. В 2018 году 500 тысяч рублей выделено из депутатских фондов единороссов.

"В последние годы шахматное движение активизировалось как на уровне Тюменской области, так и по всей стране. Тюменская область в этом отношении опережает многие другие регионы: как дисциплина шахматы преподаются в 386 школах и детских садах. За несколько лет в рамках проекта для многих образовательных учреждений региона был приобретен шахматный инвентарь", - отметил Андрей Артюхов.