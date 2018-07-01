Ямальскую компанию обязали достать со дна реки Полуй затонувшие суда

фото ural-trans-prok.ru фото ural-trans-prok.ru

ООО "Норд+" обязали достать со дня реки Полуй четыре затонувших судна, сообщает Уральская транспортная прокуратура.

В ходе проверки установлено, что в феврале 2017 года на реке Полуй (Ямало-Ненецкий автономный округ) произошло затопление четырех судов, принадлежащих указанному обществу. Юридическое лицо не обеспечило их подъем со дна реки, в связи с чем создало угроза безопасности судоходства в навигационный период.

Новоуренгойская транспортная прокурора направила в суд исковые заявления о возложении обязанности на компанию осуществить подъем затонувшего имущества.

Салехардский городской суд согласился с позицией прокурора и удовлетворил исковые требования в полном объеме. Судебные решения вступили в законную силу.