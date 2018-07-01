Из-за непогоды связисты перешли на усиленный вариант работы

фото компании "Ростелеком" фото компании "Ростелеком"

Для обеспечения надежной работы объектов и линий связи Тюменской области в период грозы компания "Ростелеком" проводит дополнительные профилактические и технические работы на сетях связи, сообщает пресс-служба компании.

Специалисты осматривают и проверяют заземление кабельных ящиков, распределительных шкафов, зданий и сооружений, где размещены телефонные станции, сети доступа, серверы, антенны для приема сигнала со спутников и так далее. Особое внимание в сезон молний и гроз уделяют безопасности линий связи в жилых домах и квартирах абонентов.

"Главной задачей связистов является оперативное реагирование на перебои и отключение электричества, чтобы сохранить связь для абонентов региона в случае разрывов воздушных линий электропередачи. На случай аварийных ситуаций на складах "Ростелекома" хранится неснижаемый запас материалов: оптический и телефонный кабель, провода, муфты, а также стационарные и передвижные источники электроснабжения. Поэтому дефицита в телекоммуникационных ресурсах для исправления последствий летнего ненастья не будет", – говорит технический директор филиала в Тюменской и Курганской областях компании "Ростелеком" Алексей Рогачев.

Чтобы жители региона не остались без связи, связистами организовано несколько уровней резервирования электропитания на случай аварий в электросетях. При необходимости резервное электроснабжение обеспечит связью медицинские учреждения, образовательные организации (детские сады, школы, вузы), государственные учреждения, а также предприятия и жилые дома Тюменской области.