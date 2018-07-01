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Полуфинал фестиваля "Тюменцы-тюменцам" пройдет в сквере Серебряные ключи

Общество, 09:17 23 июля 2018

фото ЦКиИ "Современник" во Вконтакте

Полуфинал фестиваля любителей вокала "Тюменцы – тюменцам" – праздничная программа "Музыкальный круиз" начнется в сквере Серебряные ключи 27 июля в 17 часов, сообщают организаторы.

На сцену выйдут самодеятельные артисты. Среди них: студенты, врачи, преподаватели, предприниматели, пенсионеры, все, кто любит песню и готов дарить свое творчество людям.

28 июля в сквере Депутатов финалисты фестиваля на сцене исполнят любимые песни в дар городу.

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# артисты , День города , песни , фестиваль

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