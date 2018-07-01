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Учения железнодорожных войск прошли под Ишимом

Общество, 18:03 20 июля 2018

Фото ИА "Тюменская линия"

Ишим стал местом проведения тактико-специальных учений железнодорожных войск 20 июля. По легенде учений противник нанес удар в районе железнодорожного моста через реку Ишим. Перед личным составом была поставлена задача отразить атаку, а затем и устранить последствия нападения.

Надо отметить, что прежде чем дислоцироваться под Ишимом и провести учения, батальону железнодорожной бригады пришлось совершить 400-километровый марш-бросок из Омска в Ишим. В сжатые сроки военнослужащие развернули полевой подвижной пункт управления, группы обеспечения и узел связи.

Одним из главных элементов учений стала замена пролетного строения моста после условного взрыва. Техническая разведка и водолазное отделение определили масштабы потерь, и личный состав приступил к восстановлению стратегически важного объекта. 412 военнослужащих и 67 единиц техники были задействованы в тактико-специальных учениях.

Итоги учений прокомментировал начальник управления ж/д войск Центрального военного округа Олег Брагин: "Я считаю, что с поставленной задачей личный состав справился. В очередной раз наши солдаты и офицеры показали свой высокий профессионализм. Учения проходили в незнакомой местности, в условиях максимально приближенных к реальным".

Финалом операции стало прохождение через восстановленный мост воинского эшелона, который благополучно прошел по восстановленному пролету моста.

Фото ИА "Тюменская линия"

Инна Кондрашкина

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# железнодорожные войска , Ишим , Омск , учения

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