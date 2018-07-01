Тюменский проект "Точка возврата" получил федеральный грант

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Проект "Точка возврата", разработанный департаментом социального развития Тюменской области совместно с региональным социально-реабилитационным центром для несовершеннолетних "Семья", получил грант от Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Проект направлен на развитие системы профилактики правонарушений среди подростков, в том числе повторных. Грант в размере более 10 млн рублей будет использован для приобретения оргтехники, мультимедийного, специализированного оборудования и инвентаря для открытия студии 3-D печати, экобиолаборатории, класса кулинарии "Я — кондитер", лаборатории молекулярной кухни и др. Все эти творческие мастерские будут открыты на базе областных социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних.

Напомним, в Тюменской области сформирована база данных в которой отображена информация о неблагополучных семьях и несовершеннолетних "группы особого внимания". Этот банк данных помогает социальным педагогам и сотрудникам правоохранительных служб более эффективно взаимодействовать с семьями. Сейчас на учете в банке данных состоит более 3 тыс. 800 тысяч детей и подростков.