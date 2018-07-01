Тюменцы примут участие в серии матчей Кубка Сибири по контактному футболу

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В Тюмени стартовали матчи по американскому футболу. На стадионе "Воронинские горки" сыграли команда "Черные соболи" из Тюмени и новосибирские "Вороны". Встреча закончилась ничьей со счетом 6:6.

Следующие игры состоятся в августе и сентябре. Кроме домашних матчей запланированы и выездные. В сентябре "Черные соболи" нанесут ответный визит новосибирской сборной, а затем поедут помериться силами с омской командой "Барсуки".

"Мы поставили амбициозные цели по развитию этого спорта, в планах его продвижение как уличных версий, так и создание сильных команд. Приглашаем всех желающих попробовать себя в этом виде спорта! Мы проводим набор игроков от 16 лет, информацию вы можете найти в наших группах", — рассказал представитель команды по американскому футболу "Черные Соболи" Юрий Куликов.

Записаться в команду по контактному футболу, а также узнать время проведения открытых тренировок можно в группе сообщества, пишет "Мегатюмень".