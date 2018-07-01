Австралийцы будут стрелять солью в небо, чтобы спасти Большой Барьерный риф

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Власти Австралии объявили о том, что будут пробовать новые способы спасения от последствий всемирного потепления Большого Барьерного рифа. Это одна из главных природных достопримечательностей страны, привлекающая тысячи туристов, пишет РИА Новости.

Кораллы рифа, внесенного в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, уже два года страдают от слишком высокой температуры воды, пагубно сказывающейся на их жизнедеятельности.

В связи с этим австралийские ученые рассматривают различные способы снижения температуры, в том числе – с использованием биоразлагаемого солнечного экрана, которым предлагается накрыть риф.

Также рассматривается возможность бомбардировок облаков солью, кристаллы которой, как ожидается, будут отражать солнечный свет, рассеивая его.