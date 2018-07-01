  • 22 июля 201822.07.2018воскресенье
  • USD63,4888
    EUR73,9327
  • В Тюмени 14..16 С 3 м/с ветер северный

Австралийцы будут стрелять солью в небо, чтобы спасти Большой Барьерный риф

Общество, 11:57 22 июля 2018

Фото wikipedia.org

Власти Австралии объявили о том, что будут пробовать новые способы спасения от последствий всемирного потепления Большого Барьерного рифа. Это одна из главных природных достопримечательностей страны, привлекающая тысячи туристов, пишет РИА Новости.

Кораллы рифа, внесенного в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, уже два года страдают от слишком высокой температуры воды, пагубно сказывающейся на их жизнедеятельности.

В связи с этим австралийские ученые рассматривают различные способы снижения температуры, в том числе – с использованием биоразлагаемого солнечного экрана, которым предлагается накрыть риф.

Также рассматривается возможность бомбардировок облаков солью, кристаллы которой, как ожидается, будут отражать солнечный свет, рассеивая его.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# экология

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:52 22.07.2018Конструктор-любитель из Волгограда собрал немецкий танк StuG III
12:21 22.07.2018В Алтайском крае появился памятник варенику
11:57 22.07.2018Австралийцы будут стрелять солью в небо, чтобы спасти Большой Барьерный риф
11:26 22.07.2018Свежий урожай капусты собрали упоровские аграрии