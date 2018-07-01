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Ученые предсказывают природные катаклизмы на востоке страны

Общество, 17:19 22 июля 2018

Фото ИА "Тюменская линия"

Антропогенное глобальное потепление может привести к усилению частоты и силы природных катаклизмов на востоке России и в Монголии. К такому выводу пришли ученые США, проанализировав данные спутниковых наблюдений за 38 лет, пишет РИА Новости.

Авторы научной работы изучили несколько теоретических моделей, описывающих состояние климата до и после промышленной революции. Исследователи выявили характерные паттерны сезонных колебаний температур, зависящие от естественных причин. Затем они сопоставили эти паттерны с данными спутниковых измерений температуры в тропосфере с 1979 по 2016 год, изучив разницу между минимальными и максимальными температурами каждого года.

В результате они выяснили, что самый сильный контраст между зимой и летом существует в средних широтах Северного полушария. В тропиках эта разница значительно меньше, а самые скромные колебания свойственны Антарктике. Кроме того, разница между зимними и летними температурами в некоторых районах Северного полушария оказалась значительно больше, чем предполагали модели. Самые сильные различия заметили на территории Монголии и восточных регионов России.

По словам ученых, такое резкое потепление нельзя объяснить естественными факторами. Разрыв между летом и зимой растет из-за парникового эффекта, вызванного деятельностью людей. Ученые считают, что эти процессы могут привести к увеличению частоты и силы природных катаклизмов.

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# экология

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