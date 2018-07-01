Жители Нового Уренгоя разработают проект благоустройства пешеходной улицы

фото ДТиС "Пионер" фото ДТиС "Пионер"

Конкурс на лучшие идеи благоустройства пешеходной зоны по ул. Интернациональная, прилегающей к городской площади, стартует в Новом Уренгое, сообщает правительство Ямала.

Поучаствовать в нем могут как профессиональные дизайнеры и архитекторы, так и заинтересованные горожане. Фантазия конкурсантов, как и их возраст, не ограничены. Главная идея – создание функциональной, комфортной и красивой зоны отдыха для детей и взрослых.

На конкурс будут принимать графические изображения, которые можно выполнить от руки карандашами и маркерами или с помощью специальных компьютерных программ.

Условия участия, требования к работам и контакты организаторов опубликуют в ближайшие дни на сайте администрации Нового Уренгоя. Старт конкурсу планируется дать в начале августа, а уже в середине сентября организаторы подведут итоги.

"Сроки сжатые. Это связано с тем, что предложения новоуренгойцев планируется включить в проект благоустройства, чтобы уже в следующем году воплотить в жизнь, если идею поддержат горожане", – отметил главный архитектор города Евгений Ворошилов.

Голосование за объекты благоустройства на 2019 год пройдет на портале живёмнасевере.рф.