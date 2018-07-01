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Морж из Приморского океанариума научился подражать утиному кряканью

Общество, 19:10 23 июля 2018

Фото с сайта primocean.ru

Морж Миша в Приморском океанариуме во Владивостоке научился пародировать утиное кряканье, сообщили в пресс-службе учреждения.

По словам тренера Приморского океанариума Антона Орлова, Мишу специально произносить этот звук не учили. "В природе для общения моржи используют очень разные по звучанию сигналы. Этот навык у моржа закрепили, и получился номер", - отметил он.

Всего в арсенале у Миши около 40 номеров, многие из них состоят из нескольких элементов. Например, номер "Качать пресс" включает в себя четыре элемента – морж весом 800 кг разворачивается, укладывается на спину, убирает ласты за голову и только потом поднимается и опускается.

Специалисты отмечают, что у Миши есть две программы выступления – длинная и короткая — какая из них будет исполнена, зависит от его настроения. Моржа Мишу привезли в океанариум с Чукотки еще детенышем. Истощенного малыша подобрали на лежбище.

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