Второй этап акции "Вода - безопасная территория" стартовал в Тюменской области

Фото ГУ МЧС России по Тюменской области Фото ГУ МЧС России по Тюменской области

Сотрудники МЧС, ГИМС и полиции будут ежедневно проверять безопасность пляжей и выявлять нарушения правил пользования маломерными судами в Тюменской области. Второй этап профилактической операции "Вода - безопасная территория" стартует в регионе 23 июля, сообщает областное МЧС.

"В первом этапе операции были задействованы 300 патрульных групп, около 700 человек и более 150 единиц спецтехники", - рассказал сотрудник регионального ГИМС Александр Зубарев. Были проверены около 300 мест отдыха.

На втором этапе надзорные группы будет проверять несанкционированные места отдыха, а также водителей маломерных судов, осуществляющих перевозку отдыхающих и участвующих в развлекательных мероприятиях на воде. Особенное внимание будет уделено детской безопасности.

Кроме того, во время рейдов на водоемах будут применятся беспилотные летательные аппараты, которые помогут в кротчайшие сроки обследовать территорию.

Напомним, с начала лета в Тюмени на разных водоемах утонули 11 человек.

Николай Ступников