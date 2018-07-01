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В Ханты-Мансийске ищут убийцу местного жителя

Происшествия, 18:21 23 июля 2018

фото sledcom.ru

Ханты-Мансийским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Югре возбуждено уголовное дело по факту убийства 58-летнего мужчины. Тело погибшего с колото-резанными ранами обнаружено ночью 20 июля в его квартире, сообщает СУ СК РФ по ХМАО-Югре.

На место происшествия работает следственно-оперативная группа: следователи следственного отдела, следователи-криминалисты аппарата следственного управления, сотрудники полиции.

Они допрашивают родственников и знакомых погибшего, его соседей, изучают записи с камер видеонаблюдения, проводят комплекс других следственных действий, направленных на установление обстоятельств убийства, розыск и задержание подозреваемого.

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# расследование , убийство , ХМАО-Югра

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