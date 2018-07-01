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Каменщики из Ноябрьска представят Ямал на конкурсе УФО

Общество, 15:58 24 июля 2018

Фото ИА "Тюменская линия"

Бригада ноябрьской строительной фирмы "Алес" одержала победу в окружном этапе конкурса "Славим человека труда!" в номинации "Каменщик", сообщает ИА "Север-пресс".

Победители конкурса получили по 70 тыс. рублей. Лучшие каменщики представят Ямал на первенстве Уральского федерального округа.

Окружной конкурс состоял из практической и теоретической частей. На первом этапе профессионалы ответили на вопросы по безопасности на стройплощадке, затем выполнили кирпичную кладку стены.

Конкурс на Ямале проводится с 2012 года. В 2018 году он прошел под эгидой окружного департамента строительства и жилищной политики совместно с некоммерческим партнерством "Союз строителей ЯНАО". В профильном департаменте региона сообщили, что в строительном комплексе Ямала насчитывается 1 тыс. 802 организации, в которых трудятся более 46 тыс. человек.

Потребность в специалистах строительной сферы, по информации департамента занятости населения ЯНАО, превышает 7 тыс. 200 человек.

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# каменщик , конкурс , Славим человека труда , Ямал

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