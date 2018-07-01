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Ямальские рыбаки стали чаще надевать спасательные жилеты

Общество, 12:42 24 июля 2018

Фото sever-press.ru

Три протокола за управление судами без жилетов составили на рыбаков инспекторы по маломерным судам в рамках рейда на р. Большая Обь, сообщает ИА "Север-Пресс".

Как отметил заместитель директора окружного департамента гражданской защиты и пожарной безопасности Ямала Сергей Юдин, количество нарушений, связанных с отсутствием спасательных жилетов у владельцев маломерных судов, значительно снизилось. В 2017 году 28 человек привлекли к административной ответственности только за отсутствие спасательных жилетов во время пользования маломерными судами.

Среди нарушений также отмечены превышение установленной скорости движения, отсутствие прав и документов технического освидетельствования судна, передача управления судном постороннему лицу, также управление в состоянии алкогольного опьянения.

Во время остановок в населенных пунктах специалисты проводят профилактическую работу с населением, распространяют памятки среди рыбаков и жителей поселений, проводят разъяснительные беседы.

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# река Обь , рыболовство , Ямал

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