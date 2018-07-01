В Ишиме примут меры для нейтрализации неприятных запахов

Фото water-rf.ru Фото water-rf.ru

Комплекс мер по стабилизации ситуации, связанной с неприятными запахами в Ишиме и Ишимском районе, реализуют местные власти совместно с предприятиями, сообщает администрация Ишима.

Так планируется построить усреднитель сточных вод. Ранее компания "Аминосиб" сбросила в местное озеро сточные воды. Из-за жары здесь начался активный процесс гниения органических соединений и появился запах. Усреднитель позволит использовать очищенные стоки очистными сооружениями АО "Водоканала". Строительство завершат к 1 августа. Кроме того, будет разработана "дорожная карта" по ликвидации очага гниения в озере, а специалисты "Аминосиба" проведут откачку стоков.

Еще одно решение, которое принято на уровне региона, касается строительства нового производства по утилизации останков павших животных. Аналогичное ишимскому ветсанутильзаводу, современное производство планируют разместить в Голышмановском районе. Проектирование объекта начнется в ближайшее время. Тем самым Ишимский ветсанутильзавод в перспективе будет закрыт.

Руководство компании подготовило письмо в адрес правительства региона о финансировании расходов для приобретения и монтажа оборудования, которое в последующем может быть использовано на новом предприятии. Оно позволит усовершенствовать систему фильтрации выбросов в атмосферу, осуществлять сбор соковых паров, образующихся в результате производства и тем самым решить проблему с запахами.

Для контроля за решениями комиссия по ЧС создала рабочую группу. Специалисты детально проработают механизмы, позволяющие нейтрализовать запах. Ситуация находится на особом контроле в Ишимской межрайонной прокуратуре и в правительстве Тюменской области.

По данным медиков, число обращений пациентов за последние полтора месяца в больницы не увеличилось. Не зафиксировано случаев отравлений, связанных с выбросами в атмосферу продуктов от работы промышленных предприятий.

По данным Роспотребнадзора, количество вредных веществ в воздухе не превышает установленных норм. "Запахи связаны с органическими соединениями, в большей степени носят эстетический характер" - констатировали в ведомстве.