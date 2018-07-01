В Тюмени заключенный заплатил мошеннику более пяти миллионов рублей за освобождение

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

Мужчину, обвиняемого в хищении более 5,6 млн рублей у бизнесмена, отбывающего наказание, осудят в Тюмени, сообщает прокуратура Тюменской области.

Житель п. Винзили во время отбывания наказания познакомился в исправительной колонии №1 Тюмени с бизнесменом из Ноябрьска, который за посредничество во взяточничестве и наркопреступления был осужден на девять лет. В ходе общения бизнесмен рассказал, что хочет досрочно выйти на свободу и продолжить свой бизнес. Тюменец предложил за взятку оказать помощь в освобождении в связи с заболеванием сердца.

В апреле 2016 года тюменец условно-досрочно освободился из колонии и уже в мае познакомился с начальником областной больницы УФСИН. Бизнесмен к тому времени поступил в больницу с подозрением на заболевание сердца для уточнения диагноза и лечения. Тюменец за вознаграждение в 100 тыс. рублей договорился с руководителем больницы о разрешении ему встреч с предпринимателем, также о длительном пребывании пациента в больнице. При этом речи об освобождении бизнесмена в связи с заболеванием сердца не шло, так как оснований для этого не было.

Тюменец, ссылаясь на якобы имевшие место требования об увеличении размера взятки со стороны должностных лиц, продолжал просить у предпринимателя деньги. В общей сложности на указанный счет поступило более 5,6 млн рублей, которые тот похитил. Бизнесмен, поняв, что его обманули, обратился в правоохранительные органы.

Обвиняемый в мошенничестве был заключен под стражу. Бывший начальник областной больницы УФСИН находится под подпиской о невыезде. Он выдал для обращения в доход государства 100 тыс. рублей, полученные в качестве взятки. Оба обвиняемых признали свою вину.

Уголовное дело в отношении мошенника и бывшего начальника больницы направлено в суд.