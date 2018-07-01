  • 24 июля 201824.07.2018вторник
  • USD63,1957
    EUR74,1286
  • В Тюмени 23..25 С 3 м/с ветер северо-западный

Тюменские хореографы проведут бесплатные мастер-классы

Спорт, 12:53 24 июля 2018

фото Министерство культуры РФ

Бесплатные танцевальные мастер-классы пройдут в Тюмени 24, 25 и 26 июля. Местом проведения спортивных мероприятий станет площадка молодежного театрального центра "Космос". Присоединиться к ним может любой желающий, сообщают организаторы.

Мастерству танца горожан обучат лучшие хореографы Тюмени. 24 июля в 19 часов стартует DanceHall с Еленой Чебыкиной, а в 20 часов — сальса с Натальей Стройкиной и Сергеем Войтовичем.

25 июля в 19 часов желающих станцевать кизомбу встретит Елена Миткова, а в 20 часов начнется мастер-класс по DanceHall с Екатериной Толстихиной. 26 июля в 19 часов начнется DanceHall с Еленой Чебыкиной, в 20 часов - Vogue с Мамаджан Саидовой.

Чтобы поучаствовать в танцевальных матер-классах необходимо зарегистрироваться по ссылке.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# мастер-классы , спорт , танцы

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
12:53 24.07.2018Тюменские хореографы проведут бесплатные мастер-классы
11:36 24.07.2018Дублеры ФК "Тюмень" одержали победу в Кургане
09:46 24.07.2018В Тюмени назовут победителей турнира по мини-футболу на Кубок главы администрации города
08:29 24.07.2018Соревнования по спидкубингу пройдут в День города