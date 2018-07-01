Тюменские хореографы проведут бесплатные мастер-классы

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Бесплатные танцевальные мастер-классы пройдут в Тюмени 24, 25 и 26 июля. Местом проведения спортивных мероприятий станет площадка молодежного театрального центра "Космос". Присоединиться к ним может любой желающий, сообщают организаторы.

Мастерству танца горожан обучат лучшие хореографы Тюмени. 24 июля в 19 часов стартует DanceHall с Еленой Чебыкиной, а в 20 часов — сальса с Натальей Стройкиной и Сергеем Войтовичем.

25 июля в 19 часов желающих станцевать кизомбу встретит Елена Миткова, а в 20 часов начнется мастер-класс по DanceHall с Екатериной Толстихиной. 26 июля в 19 часов начнется DanceHall с Еленой Чебыкиной, в 20 часов - Vogue с Мамаджан Саидовой.

Чтобы поучаствовать в танцевальных матер-классах необходимо зарегистрироваться по ссылке.