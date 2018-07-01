В Ишиме военные железнодорожники восстановили сообщение между Европой и Азией

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Железнодорожные войска Центрального военного округа в кратчайшие сроки возвели 230-метровый эстакадный мост РЭМ-500 через реку Ишим в Тюменской области, и восстановили сообщение между Европой и Азией.

Операция, как сообщает пресс-служба Центрального военного округа, проведена в рамках специального учения войск материально-технического обеспечения. По замыслу этих масштабных учений, условная диверсионная группа, вторгшаяся из-за границы, подорвала мост, через который осуществлялось сообщение между европейской и азиатской частями России.

Перед военнослужащими была поставлена задача в максимально короткий срок построить временный железнодорожный мост на ближнем обходе, и восстановить прерванное движение.

В работах были задействованы более 400 специалистов, около 120 единиц техники. Антитеррористические подразделения дважды отражали нападения условных диверсионных групп с применением минометного и автоматного огня.На завершающем этапе учения по мосту прошел грузовой железнодорожный состав.

Масштабные специальные учения войск материально-технического обеспечения с привлечением 2-й общевойсковой армии и отдельных соединений Центрального военного округа стартовали в регионах Урала и Поволжья 18 июля.