Программу наследия Года добровольца в России сформируют волонтеры
Программу наследия Года добровольца в России сформируют волонтеры на форуме "Территория смыслов на Клязьме", сообщает Министерство образования РФ.
Здесь открылась четвертая смена "Поколение доброй воли", в которой участвуют около 1 тыс. волонтеров со всей страны.
Программа смены включает мастер-классы, лекции и дискуссионные клубы. В рамках смены волонтеры объединятся в сообщества, чтобы вместе определить глобальные направления добровольческой деятельности, спроектировать личный и командный трекинг.
Вместе с экспертами, среди которых представители Роспатриотцентра, Ассоциации волонтёрских центров, руководители и активисты движений "Волонтеры Победы" и "Волонтеры-медики", руководители федеральных ведомств, участники обсудят развитие добровольческого движения.
По итогам смены будет создана модель регионального центра поддержки гражданской активности, разработана дорожная карта по интеграции медицинского добровольчества в программу развития здравоохранения и сформирована коммуникационная стратегия продвижения волонтерства.
Напомним, 2018 год был объявлен президентом Российской Федерации Владимиром Путиным Годом добровольца (волонтера).