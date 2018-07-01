Программу наследия Года добровольца в России сформируют волонтеры

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Программу наследия Года добровольца в России сформируют волонтеры на форуме "Территория смыслов на Клязьме", сообщает Министерство образования РФ.

Здесь открылась четвертая смена "Поколение доброй воли", в которой участвуют около 1 тыс. волонтеров со всей страны.

Программа смены включает мастер-классы, лекции и дискуссионные клубы. В рамках смены волонтеры объединятся в сообщества, чтобы вместе определить глобальные направления добровольческой деятельности, спроектировать личный и командный трекинг.

Вместе с экспертами, среди которых представители Роспатриотцентра, Ассоциации волонтёрских центров, руководители и активисты движений "Волонтеры Победы" и "Волонтеры-медики", руководители федеральных ведомств, участники обсудят развитие добровольческого движения.

По итогам смены будет создана модель регионального центра поддержки гражданской активности, разработана дорожная карта по интеграции медицинского добровольчества в программу развития здравоохранения и сформирована коммуникационная стратегия продвижения волонтерства.

Напомним, 2018 год был объявлен президентом Российской Федерации Владимиром Путиным Годом добровольца (волонтера).