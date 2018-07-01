Тюменские спасатели помогли удалить зуб цирковой слонихе

Фото с сайта МЧС России по Тюменской области Фото с сайта МЧС России по Тюменской области

Помощь ветеринара, а затем и тюменских спасателей потребовалась слонихе Ранго, которая выступала на арене Тюменского цирка. Артистке шоу индийских слонов "Инди-ра" нужно было срочно удалить заболевший зуб, рассказали в ГУ МЧС России по Тюменской области.

Зубы у слонов служат для перетирания растительной пищи и сменяются в течении жизни 6 раз. Когда старые зубы стачиваются, их заменяют отрастающие новые. Вот при такой смене у слонихи и произошло воспаление и необходимо было удалить зуб хирургическим путем. Все это проводится под наркозом и нужен был инструмент, что бы раскрыть рот слонихе.

За помощью сотрудники цирка обратились в пожарную часть, где им выдали комбинированные ручные ножницы и объяснили, как с ними работать. От помощи пожарных ветеринары отказались.

"Ничего экстраординарного не случилось. У слонихи, как у любого человека, заболел зуб. У нас есть ветеринар, специализирующийся на слонах, который следит за их здоровьем. Операция прошла хорошо и слониха продолжила участие в шоу", - рассказал администратор шоу индийских слонов Александр Сычев.

Кстати, удаленный зуб представители цирка оставили спасателям на память.