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Тюменец осужден на девять лет за убийство на почве ревности

Происшествия, 16:09 24 июля 2018

Фото: sledcom.ru

Мужчину, виновного в убийстве мужчины на почве ревности, осудили на девять лет в Тюмени, сообщает прокуратура Тюменской области.

34-летний тюменец в декабре 2017 года застрелил из охотничьего ружья 34-летнего мужчину, когда тот выходил из лифта в своем доме. После расправы злоумышленник скрылся на автомобиле ВАЗ-2106, но вскоре был задержан. У погибшего остались жена и дочь. Причина убийства – ревность.

Дело рассмотрено в закрытом судебном заседании. Злоумышленник признал вину, раскаялся в содеянном.

Суд назначил ему девять лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, взыскал с осужденного в пользу матери погибшего 500 тыс. рублей в счет возмещения морального вреда.

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# ревность , убийство

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