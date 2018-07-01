Россиянку признали лучшим писателем-фантастом Европы

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Российская писательница Анна Старобинец стала лауреатом премии Европейского общества научной фантастики (ESFS) в номинации "Лучший писатель", сообщает РИА Новости.

Победители были объявлены по итогам фестиваля "Еврокон", который проходил во французском Амьене.

Почетная награда "Гранд мастер Европы" досталась французу Жерару Клейну. Приз за лучшую экранизацию получил фильм Люка Бессона "Валериан и город тысячи планет".

Добавим, что Анна Старобинец известна как автор книг "Переходный возраст", "Живущий", "Посмотри на него", "Резкое похолодание". Она работает в жанре фантастики, мистики, магического реализма, также пишет детские книги.