О денежном обращении времен Гражданской войны расскажут в музее Словцова

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Лекция "Гарантируется всем достоянием: денежное обращение периода Гражданской войны" начнется в амфитеатре Музейного комплекса им. И. Я. Словцова 26 июля в 18 часов, сообщают организаторы.

Лектор старший научный сотрудник Центра учета, хранения и популяризации музейных фондов Владимир Карпухин расскажет о денежных знаках периода Гражданской войны: "мотыльках", "пятаковках", "керенках", "колокольчиках", "воробьях" и иной валюте того времени.

Вход на лекцию свободный.