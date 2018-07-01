  • 26 июля 201826.07.2018четверг
  • USD63,0836
    EUR73,7510
  • В Тюмени 30..32 С 3 м/с ветер северо-западный

О денежном обращении времен Гражданской войны расскажут в музее Словцова

Общество, 08:07 26 июля 2018

фото Тюменское музейно-просветительское объединение во Вконтакте

Лекция "Гарантируется всем достоянием: денежное обращение периода Гражданской войны" начнется в амфитеатре Музейного комплекса им. И. Я. Словцова 26 июля в 18 часов, сообщают организаторы.

Лектор старший научный сотрудник Центра учета, хранения и популяризации музейных фондов Владимир Карпухин расскажет о денежных знаках периода Гражданской войны: "мотыльках", "пятаковках", "керенках", "колокольчиках", "воробьях" и иной валюте того времени.

Вход на лекцию свободный.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# гражданская война , деньги , лекция

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
09:57 26.07.2018Уральские специалисты внедрили в работу соцучреждений звуковую систему реабилитации
09:46 26.07.2018О тюменских достопримечательностях расскажут гиды 55+
09:35 26.07.2018Участок улицы Широтной временно закроют для транспорта
09:24 26.07.2018День рождения Тюменской области отметят в научной библиотеке