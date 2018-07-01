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Музыкальный фолк-этно-фестиваль пройдет в Подмосковье

Общество, 08:29 25 июля 2018

фото ИА "Тюменская линия"

Второй открытый музыкальный фолк-этно-фестиваль "Зарайская слобода" стартует 28 июля, сообщает Минкультуры РФ.

По словам Министра культуры Подмосковья Оксаны Косаревой, в фестивале примут участие и признанные мастера, и новые коллективы. В 2017 году на берег реки Осетр прибыло более 100 музыкантов и 13 тыс. зрителей. В 2018 году, помимо концертной программы, впервые запланированы мастер-классы по игре на редких музыкальных инструментах, игры, тематические конкурсы и лекции, ярмарочные спектакли с стиле народной драмы.

28 июля зрители услышат русские народные песни в классическом исполнении и в современной аранжировке, горловое пение и игру на шаманских инструментах. Также гостей ждут хороводы, шоу огня и праздничный салют. 29 июля состоится открытый музыкальный конкурс "Лучшая творческая группа в стиле фолк-этно".

Жюри возглавит заслуженный работник культуры РФ, профессор кафедры русского народно-певческого искусства Московского государственного института культуры Алексей Шилин.

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# Подмосковье , фестиваль , этнос

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