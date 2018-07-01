Джазовый фестиваль Koktebel Jazz Party пройдет на пяти площадках

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Международный джазовый фестиваль Koktebel Jazz Party в 2018 году впервые пройдет сразу на пяти площадках 24–26 августа, сообщает Министерство культуры РФ.

Имена звездных участников организаторы традиционно держат в секрете. Напомним, в разные годы Koktebel Jazz Party посетили легендарный джазовый барабанщик Джимми Кобб (США), лауреат премии "Грэмми" за лучший альбом латинского джаза Гонсало Рубакальба (Куба), уникальный саксофонист Роберт Анчиполовский (Израиль). Всего за 15 лет в Коктебеле выступило около полутора сотен ведущих мировых джазовых коллективов.

Возникший в 2003 году как частная инициатива родоначальника коктебельского джаза журналиста Дмитрия Киселева, KJP стал одной из визитных карточек Крыма и занял признанное место в списке международных джазовых форумов.