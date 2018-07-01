Финал VI Национального чемпионата "Молодые профессионалы" пройдет на Сахалине

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Финал VI Национального чемпионата "Молодые профессионалы WorldSkills Russia" пройдет в Южно-Сахалинске 8-12 августа, сообщает Министерство образования РФ.

Его участниками станут более 850 конкурсантов из 85 субъектов Российской Федерации. В рамках финала чемпионата запланирована обширная деловая программа с представителями федеральных и региональных органов государственной власти, руководителями предприятий и образовательных организаций.

По итогам финала Национального чемпионата будет сформирован состав национальной сборной России по профессиональному мастерству из 200 человек для участия в мировых и европейских чемпионатах.