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Финал VI Национального чемпионата "Молодые профессионалы" пройдет на Сахалине

Общество, 09:25 25 июля 2018

фото https://worldskills.ru

Финал VI Национального чемпионата "Молодые профессионалы WorldSkills Russia" пройдет в Южно-Сахалинске 8-12 августа, сообщает Министерство образования РФ.

Его участниками станут более 850 конкурсантов из 85 субъектов Российской Федерации. В рамках финала чемпионата запланирована обширная деловая программа с представителями федеральных и региональных органов государственной власти, руководителями предприятий и образовательных организаций.

По итогам финала Национального чемпионата будет сформирован состав национальной сборной России по профессиональному мастерству из 200 человек для участия в мировых и европейских чемпионатах.

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# молодые профессионалы , Сахалин , чемпионат

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