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В Ишиме директора фирмы обвиняют в уклонении от уплаты налогов

Происшествия, 15:31 25 июля 2018

Фото ИА "Тюменская линия"

Директора коммерческой организации, обвиняемого в уклонении от уплаты налогов, осудят в Ишиме, сообщает следственное управление СК РФ по Тюменской области.

Директор фирмы "Теплый дом" отразил в налоговой декларации заведомо ложные сведения о налоговых вычетах по налогу на добавленную стоимость за четвертый квартал 2016 года. В результате он уклонился от уплаты указанного налога на общую сумму более 6 млн рублей.

В ходе следствия суд наложил арест на автотранспорт обвиняемого на сумму более 1 млн рублей. Следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения и направления в суд.

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# Ишим , налоги

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