В Тюмени откроется крупнейший в стране мусоросортировочный завод

Фото Тюменское экологическое объединение Фото Тюменское экологическое объединение

Мусоросортировочный завод будет введен в эксплуатацию в августе 2018 года. Сейчас ведутся работы по благоустройству и озеленению территории, на полную мощность завод планирует выйти в первом квартале 2019 года, сообщает Тюменское экологическое объединение.

Проект является уникальным для страны по своим масштабам. Мощность его составит 350 тыс. тонн отходов в год (90 тонн/час) при работе в одну смену. Реализация проекта позволит снизить поток отходов, направляемых на захоронение на полигон до 60 %.

Завод расположен на девятом км Велижанского тракта рядом с действующим полигоном твердых коммунальных отходов. Проект реализуется в рамках концессионного соглашения, заключенного в 2014 году между региональным правительством и Тюменским экологическим объединением. Концессия предполагает строительство еще двух заводов меньшей мощности в Тобольске и Ишиме, а также мусороперегрузочной станции в Ялуторовске.

"Мусоросортировочный завод в Тюмени рассчитан на 300 рабочих мест, - говорит генеральный директор ООО " Тюменское экологическое объединение" Константин Фрумкин. – Он соответствует всем государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам. Все сотрудники завода будут оснащены средствами индивидуальной защиты, спецодеждой, а также за счет средств компании пройдут обучение по программе "Безопасное обращение с отходами I-IV классов опасности".