В уральском Центре подготовки обучили более семисот специалистов-кинологов

Фото rosgvard.ru Фото rosgvard.ru

16 лет исполнилось Центру подготовки личного состава кинологической службы Уральского округа войск национальной гвардии России, сообщает Росгвардия.

За это время здесь подготовили более 700 специалистов-кинологов. В питомнике Центра вырастили около 1 тыс. служебных собак различных пород. Сотни военнослужащих и сотрудников Росгвардии прошли переподготовку и повысили квалификацию вместе со своими четвероногими питомцами.

В торжественных мероприятиях по случаю годовщины приняли участие руководство, личный состав, ветераны, представители региональной общественной организации "Ветераны внутренних войск Тюменской области".

Высокий уровень подготовки и профессионализм коллектива отметило руководство Центрального аппарата Федеральной службы войск национальной гвардии России.

Личному составу вручили почетные грамоты, благодарности, медали "За отличие в службе", ценные подарки и благодарственные письма на родину военнослужащим по призыву. Письма направлены родителям 22 солдат и сержантов.