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Талантливые тюменцы могут принять участие в форуме "Олимп"

Общество, 10:08 26 июля 2018

фото форум талантливой молодежи "Олимп" во Вконтакте

Талантливые тюменцы могут подать заявку на Форум молодежи "Олимп" в Иваново 13-17 августа. Регистрация уже начата, сообщает мультицентр "Моя территория".

На форуме будет организована работа по трем направлениям: молодежные медиа, волонтерская деятельность и студенческое самоуправление.

Чтобы подать заявку, нужно описать свою лучшую практику и ждать результатов после 2 августа. Участие в форуме бесплатно: проживание и питание оплачивает принимающая сторона, а проезд до Иваново— за счет отправляющей стороны.

Подать заявку нужно до 26 июля по ссылке.

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# молодежь , Олимп , форум

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