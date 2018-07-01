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Лучшую юную пожарную дружину определили в Голышманово

Общество, 16:00 26 июля 2018

фото ГУ МЧС России по Тюменской области

Команда юных пожарных из Голышмановской средней школы № 1 заняла первое место в соревнованиях юных пожарных, сообщает управление МЧС России по Тюменской области.

Второе место у команды из Евсинской средней школы, на третьем месте Голышмановская школа № 2. Победители награждены грамотами и призами от 110-й пожарно-спасательной части. Всего 16 команд приняли участие в соревнованиях дружин юных пожарных в Голышмановском районе.

Состязания прошли в рамках многодневного похода "Гражданин России-2018". Командам общеобразовательных учреждений района предстояло пройти шесть этапов. В зачет входили, ответы на вопросы по правилам пожарной безопасности, преодоление забора, резка металлического прута, боевое развертывание, тушение условного пожара и другое.

Юные пожарные успешно прошли все этапы, продемонстрировав запас противопожарных знаний, выносливость, мастерство и ловкость.

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# Голышмановский район , ГУ МЧС России по Тюменской области , юные пожарные

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