Студента обязали вернуть средства Областной школе олимпийского резерва

фото ИА "Тюменская линия" фото ИА "Тюменская линия"

Задолженность за оплаченное, но так и не освоенное образование взыскали с 25-летнего тюменца в пользу Областной специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва, сообщает региональная служба судебных приставов.

Молодой человек заключил договор со школой олимпийского резерва, по которому он, после получения высшего образования, должен в ней трудоустроиться. Организация оплатила обучение студента в университете.

Но прогулы помешали студенту освоить программу бакалавриата, в связи с чем он был отчислен. Стороны подписали соглашение о расторжении договора, в котором был определен срок возврата денежных средств, потраченных на обучение, однако, эта обязанность молодым человеком тоже не была исполнена, что послужило причиной обращения государственного учреждения в суд.

На основании исполнительного документа было возбуждено производство. Пристав взыскал денежные средства тюменца, находящиеся на счетах в банке. 202 тыс. рублей перечислены взыскателю, также за несвоевременное исполнение судебного решения студенту-недоучке пришлось погасить и исполнительский сбор.