Жителя Тюмени поблагодарили за задержание грабителя

фото УМВД России по Тюмени фото УМВД России по Тюмени

Жителя Тюмени Александра Лежнина за героический поступок и помощь в задержании подозреваемого Благодарственным письмом отметил начальник управления МВД России по Тюмени Петр Вагин, сообщает городское УВД.

На днях на пульт "02" поступило сообщение о совершенном преступлении. На указанный адрес прибыл наряд патрульно-постовой службы. Оказалось, что во дворе одного из домов по ул. Одесской, неизвестный сорвал с шеи женщины, которая гуляла с ребенком, две золотые цепочки и попытался скрыться.

Очевидцем происшествия стал сосед потерпевшей, который догнал и задержал злоумышленника. Подоспевшие стражи правопорядка доставили его в отдел полиции, где установили личность. Им оказался ранее судимый безработный 43-летний тюменец. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж".

Благодаря проявленной смелости и неравнодушию Александра Лежнина удалось пресечь преступное посягательство, вернуть женщине похищенное имущество.