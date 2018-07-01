Музей Победы объявил конкурс на лучший рисунок фронтовой собаки

Музей Победы объявил конкурс рисунков о фронтовых собаках/фото https://victorymuseum.ru Музей Победы объявил конкурс рисунков о фронтовых собаках/фото https://victorymuseum.ru

Всероссийский конкурс детских рисунков "Портрет фронтовой собаки" стартовал, сообщает Музей Победы.

Участника конкурса нужно вспомнить подвиг собак во время Великой Отечественной войны и нарисовать четвероногого героя. Это может быть "портрет" реального пса, участвовавшего в сражениях, или собирательный образ служебной собаки.

Победители в каждой из номинаций получат в подарок семейную карту, дающую право на пять бесплатных посещений всех площадок музея в течение года. Лучшие работы будут размещены на официальном сайте и группах Музея Победы в социальных сетях. Конкурс проходит в двух возрастных группах – среди школьников от 7 до 10 и от 11 до 17 лет.

Для участия необходимо до 13 августа включительно отправить работы на электронную почту konkurs@cmvov.ru с пометкой "Портрет фронтовой собаки". Рисунки могут быть исполнены в любой технике: масло, акварель, тушь, цветные карандаши, мелки. Работы присылаются в формате JPEG (фото, скан). Размер – не меньше 1200х720 dpi.

Итоги конкурса станут известны 19 августа. В этот день Музей Победы будет отмечать "День памяти фронтовой собаки", который посвящен подвигу четвероногих участников сражений. В 2018 году к празднику также присоединятся музеи, входящие в проект "Территория Победы".

В годы Великой Отечественной войны собаки были связистами и санитарами, диверсантами и разведчиками. Более 60 тыс. собак несли службу на фронтах. Они вывезли из-под обстрелов около 700 тыс. раненых, доставили на передовые 5 тыс. 862 тонны боеприпасов, проложили 8 тыс. км телефонного провода, подорвали 300 танков, нашли 4 млн мин и фугасов. Не случайно во время Парада Победы в 1945 году по Красной площади в общей колонне войск шли проводники с фронтовыми собаками.