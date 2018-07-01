Музей Победы объявил конкурс на лучший рисунок фронтовой собаки
Всероссийский конкурс детских рисунков "Портрет фронтовой собаки" стартовал, сообщает Музей Победы.
Участника конкурса нужно вспомнить подвиг собак во время Великой Отечественной войны и нарисовать четвероногого героя. Это может быть "портрет" реального пса, участвовавшего в сражениях, или собирательный образ служебной собаки.
Победители в каждой из номинаций получат в подарок семейную карту, дающую право на пять бесплатных посещений всех площадок музея в течение года. Лучшие работы будут размещены на официальном сайте и группах Музея Победы в социальных сетях. Конкурс проходит в двух возрастных группах – среди школьников от 7 до 10 и от 11 до 17 лет.
Для участия необходимо до 13 августа включительно отправить работы на электронную почту konkurs@cmvov.ru с пометкой "Портрет фронтовой собаки". Рисунки могут быть исполнены в любой технике: масло, акварель, тушь, цветные карандаши, мелки. Работы присылаются в формате JPEG (фото, скан). Размер – не меньше 1200х720 dpi.
Итоги конкурса станут известны 19 августа. В этот день Музей Победы будет отмечать "День памяти фронтовой собаки", который посвящен подвигу четвероногих участников сражений. В 2018 году к празднику также присоединятся музеи, входящие в проект "Территория Победы".
В годы Великой Отечественной войны собаки были связистами и санитарами, диверсантами и разведчиками. Более 60 тыс. собак несли службу на фронтах. Они вывезли из-под обстрелов около 700 тыс. раненых, доставили на передовые 5 тыс. 862 тонны боеприпасов, проложили 8 тыс. км телефонного провода, подорвали 300 танков, нашли 4 млн мин и фугасов. Не случайно во время Парада Победы в 1945 году по Красной площади в общей колонне войск шли проводники с фронтовыми собаками.