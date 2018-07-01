Автобусы поедут в объезд улицы Широтной
Фото ИА "Тюменская линия"
Маршруты тюменских автобусов временно изменятся в связи с перекрытием участка ул. Широтная, сообщает департамент дорожной инфраструктуры и транспорта.
С 21 часа 27 июля до 6 часов 30 июля автобусы будут следовать по улицам Николая Федорова, 30 лет Победы, Олимпийской, Прокопия Артамонова, Пермякова. Посадка и высадка пассажиров будет производиться на существующих остановках.
Фото департамента дорожной инфраструктуры и транспорта
Напомним, временные неудобства связаны с проведением работ по реконструкции участка тепломагистрали на ул. Широтной.